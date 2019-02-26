«Барселона» интересуется голкипером «Аякса» Онаной в качестве замены Силлессену

«Барселона» проявляет интерес к камерунскому вратарю «Аякса» Андре Онане. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, каталонский клуб может приобрести голкипера в летнее трансферное окно. В «Барселоне» рассматривают кандидатуру Онаны в качестве возможной замены Ясперу Силлессену, который недоволен количеством игровой практики и хочет сменить клуб. Сумма трансфера может составить меньше € 20 млн.

22-летний Онана является воспитанником «Барселоны». В «Аякс» камерунец перебрался в январе 2015 года. Сумма трансфера составила € 150 тыс. В нынешнем сезоне Онана принял участие в 22 матчах голландского национального чемпионата, в которых пропустил 15 голов. Его контракт с амстердамским клубом действует до лета 2021 года.