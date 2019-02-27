Буффон одержал 600-ю победу в карьере

Итальянский вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Буффон одержал свою 600-ю победу в карьере. Как сообщает Football Italia, это случилось после победы парижан над «Дижоном» (3:0) в Кубке Франции.

Всего итальянец провёл за карьеру с 1995 года 1071 матч, из которых он сыграл 168 составе «Пармы», 509 — за «Ювентус», 176 — за сборную Италии и 19 — за «ПСЖ». В составе своей нынешней команды 41-летний футболист пока не потерпел ни одного поражения.

В июле 2018 года Буффон подписал контракт с «ПСЖ». Соглашение итальянца и французской команды рассчитано на один год и имеет опцию продления ещё на один сезон. Футболист выступал за «Ювентус» с 2001 года, а летом прошлого года покинул клуб по истечении срока действия контракта.