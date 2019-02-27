Иско не попал в заявку «Реала» на ответный матч с «Барселоной» в Кубке Испании

Мадридский «Реал» на своём официальном сайте огласил список из 20 футболистов, вошедших в заявку команды на предстоящий матч с «Барселоной» во втором раунде полуфинала Кубка Испании.



Места в заявке на нашлось полузащитнику Иско, который в последнее время получает немного игрового времени и, по информации СМИ, находится в плохих отношениях с главным тренером «сливочных» Сантьяго Солари.



Полностью заявка «Реала» выглядит следующим образом:



вратари – Кейлор Навас, Тибо Куртуа, Лука Зидан;



защитники – Даниэль Карвахаль, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Начо Фернандес, Марсело, Альваро Одриосола, Серхио Регилон;



полузащитники – Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Федерико Вальверде, Марко Асенсио, Даниель Себальос;



нападающие – Карим Бензема, Гарет Бэйл, Лукас Васкес, Винисиус Жуниор.



Матч «Реал» – «Барселона» состоится сегодня, 27 февраля, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. Первая встреча команд завершилась со счётом 1:1.

«Барселона» выбьет из Кубка Испании «Реал», судей и VAR Результаты «сливочных» в последних матчах не отражают уровень игры: каталонцы сильнее.