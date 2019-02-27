«Барселона» выбьет из Кубка Испании «Реал», судей и VAR

«Реал Мадрид» — «Барселона»

Ставка: проход «Барселоны» за 1.80

В Испании пришла пора ответных поединков в полуфиналах кубка страны, что означает продолжение вечного противостояния между «Реалом» и «Барселоной». В первой встрече, проходившей на «Камп Ноу», команды обменялись забитыми мячами, поэтому даже букмекеры не могут выделить однозначного фаворита в предстоящем сражении. С одной стороны, «сливочные» выступают дома, но в последние две недели «каталонцы» выглядят лучше.

Карма, если она существует, должна быть явно не в пользу хозяев. Мадридцы жаловались на преимущество сине-гранатовых в виде лишнего дня отдыха, Рамос получал красную с «Жироной», Карвахаль оправдывал вопиющую симуляцию Каземиро, а весь футбольный мир уже давно недоумевает, почему даже при действующей системе VAR все спорные решения трактуются в одном направлении.

Если смотреть не на счёт, а на качество и уровень игры, то «Реал» выглядел хуже оппонентов в каждом из трёх крайних поединков, а ведь в соперниках были «Аякс», «Жирона» и «Леванте», далеко не гранды. «Барселона» в свою очередь прервала серию из матчей с низкой по меркам каталонцев результативностью и отгрузила четыре мяча «Севилье».

Суарес не в лучшей форме, Коутиньо откровенно разочаровывает, Дембеле проявляет себя лишь эпизодически, но все проблемы становятся менее заметными, когда Месси начинает творить.

Аргентинский гений не отметился голевыми действиями в первом полуфинальном матче, а в разгроме «Реала» на «Камп Ноу» в рамках внутреннего первенства не принимал участия из-за повреждения. Лео уже 39 раз выходил на поле в битвах против «сливочных» и сделал 26+14 по системе «гол+пас». Однако в Кубке Испании Месси имеет в активе лишь 3 передачи за 7 баталий с королевским клубом, настало время улучшить статистические показатели.

Мадридцы умеют настраиваться на большие встречи. Про 1-1 на поле каталонцев тремя неделями ранее мы уже вспоминали, но также была и яркая виктория над «Атлетико». Правда и здесь не обошлось без нескольких спорных решений арбитров — впрочем, в обе стороны.

Обслужит матч судейская бригада, уже работавшая на битве между «Реалом» и «Барселоной» в нынешнем чемпионате Испании. Хосе Мария Санчес Мартинес (это один человек) достаточно уверенно провёл «эль класико», проходившее в октябре, и в явных симпатиях к «сливочным» замечен не был.

«Реал» не может одолеть «Барселону» уже в четырёх поединках кряду, а ничьей для прохода в следующий раунд явно не хватит. Рассчитывать на 0-0 могут только вкладчики «МММ». Если команды вновь обменяются забитыми мячами, то каталонцы получат преимущество из-за правила выездного гола, ведь 2-2 или 3-3 уже в пользу гостей, поэтому за 1.8 проверим выход в финал именно сине-гранатовых.

Времени на восстановление у подопечных Сантьяго Солари было действительно меньше, поэтому с точки зрения физических кондиций «Барселона» точно не уступит.

Разумеется, всё перевернуть с ног на голову способен лучший футболист мира, выступающий за «Реал» под 10 номером, который провёл за «сливочных» 28 встреч в текущем сезоне и однажды был признан игроком матча. Вальверде следует сильно опасаться Модрича.

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