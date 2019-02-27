У «ПСЖ» появится фарм-клуб в Лиге 2

У «ПСЖ» в ближайшее время появится фарм-клуб во французской Лиге 2. Как сообщает L’Equipe, парижский клуб близок к тому, чтобы договориться о сотрудничестве с «Орлеаном». В рамках договора столичный клуб будет отправлять молодых футболистов в аренду в команду, которая находится в 130 километрах от Парижа.



После 26 туров «ПСЖ» единолично лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции с 68 очками в активе. «Орлеан» в свою очередь находится на восьмом месте в таблице Лиги 2. У команды 37 очков после 26 туров.

В Лиге чемпионов подопечные Томаса Тухеля обыграли на выезде «Манчестер Юнайтед» со счётом 2:0 на стадии 1/8 финала. Ответная встреча между командами состоится 6 марта в Париже.