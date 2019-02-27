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Льоренте: было бы здорово завершить карьеру в «Атлетике»

Льоренте: было бы здорово завершить карьеру в «Атлетике»
Футбол / Англия

Форвард «Тоттенхэм Хотспур» Фернандо Льоренте признался, что хотел покинуть лондонский клуб во время зимнего трансферного окна. В итоге испанский нападающий остался в клубе, испытывающем проблемы из-за травм.

«Было много разговоров о моём возможном уходе в «Атлетик». Но, учитывая многочисленные травмы у игроков «Тоттенхэма», я понимал, что это будет сложно. Было бы здорово завершить карьеру в «Атлетике», — приводит слова Льоренте Radio Marca.

Фернандо начинал карьеру в Бильбао. В 327 матчах за этот клуб он забил 111 мячей, после этого форвард перешёл в «Севилью». Также он играл за «Ювентус», «Суонси Сити» и «Тоттенхэм». В «Тоттенхэме» он провёл 52 матча и забил 12 мячей.

Ранее из-за травм «Тоттенхэм» лишился Гарри Кейна и Деле Алли.

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