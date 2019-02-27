Льоренте — о ситуации с Кепой: это редко увидишь в футболе, он показал характер

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Фернандо Льоренте прокомментировал ситуацию с голкипером «Челси» Кепой Аррисабалагой в преддверии матча 28-го тура английской Премьер-лиги. Напомним, Кепа отказался замениться в финальном матче Кубка лиги с «Манчестер Сити» (0:0, 3:4 пен.), чем привёл в бешенство главного тренера «Челси» Маурицио Сарри.



«Ситуация, произошедшая с Кепой — то, что редко увидишь в футболе. Он показал свою индивидуальность, характер. Думаю, тренерский штаб команды предполагал, что у Кепа есть некоторые физические проблемы, но он предупредил, что в порядке», — приводит слова Льоренте Mundo Deportivo.



Матч 28-го тура чемпионата Англии «Челси» — «Тоттенхэм» состоится 27 февраля на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне.