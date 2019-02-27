Галлиани: Гаттузо — правильный выбор «Милана»

Бывший президент «Милана» Адриано Галлиани заявил, что руководство клуба приняло правильное решение, назначив на должность главного тренера команды Дженнаро Гаттузо.

«Рад, что «Милан» сейчас принадлежит богатым владельцам. У команды отличный президент и директор. Кроме того, в руководстве находятся Леонардо и Мальдини, тренер — Гаттузо. Все они — яркие личности. Наконец «Милан» вновь стал собой.

Гаттузо? Рино — отличный тренер, он полностью подходит для этой работы. Помню, как после финала в Стамбуле он хотел уйти из «Милана», настолько сильно Рино любит этот клуб. Он не мог простить себе то поражение в финале. Постепенно мне удалось уговорить его остаться», — приводит слова Галлиани сайт Sky Sport.