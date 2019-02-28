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«Лион» нанёс поражение «Кану» и вышел в полуфинал Кубка Франции

«Лион» нанёс поражение «Кану» и вышел в полуфинал Кубка Франции
Футбол / Франция

«Лион» в матче 1/4 финала Кубка Франции одержал победу над «Каном». Встреча, проходившая на стадионе «Стад де Люмьер» в Лионе, завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

На 26-й минуте счёт открыл Джейсон Денайер, которому ассистировал Мемфис Депай. В начале второго тайма преимущество хозяев удвоил Максвелл Корне, отличившийся с передачи Луки Тусара. Родриге Нинга на 78-й минуте отыграл один мяч, но вскоре итоговый счёт установил Мемфис Депай.

Ранее в полуфинал турнира успешно квалифицировались «ПСЖ» и «Ренн». Последнюю путёвку в следующую стадию турнира разыграют «Витре» и «Нант», эта встреча состоится 6 марта.

Кубок Франции. 1/4 финала
27 февраля 2019, среда. 23:00 МСК
Лион
Лион
3 : 1
Кан
Кан
1:0 – Денайер – 26, 2:0 – Корне – 49, 2:1 – Нинга – 78, 3:1 – Депай – 84
Удаления: нет – Джику, 82
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