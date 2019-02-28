Экс-президент «Барселоны» Росель вышел из тюрьмы после 643 дней ареста

Бывший президент «Барселоны» Сандро Росель вышел из тюрьмы, получив условно-досрочное освобождение. Об этом сообщает Sport.es.

Росель находился под арестом в течение 643 дней по обвинению в причастности к отмыванию € 15 млн через офшоры.

Ожидалось, что Росель сразу после освобождения отправится на стадион «Сантьяго Бернабеу», чтобы посмотреть ответный полуфинальный матч Кубка Испании между «Реалом» и «Барселоной», который завершился со счётом 3:0 в пользу каталонского клуба. Но Росель по рекомендации своих адвокатов и друзей решил не появляться на публике, поэтому следил за ходом матча в ресторане гостиницы, где находилась его семья во время судебного процесса в Мадриде.

Судебные дела в отношении Роселя ещё не закончены, так как прокуратура требует для него дополнительно 11 лет тюрьмы.