«Рома» выкупила Кристанте у «Аталанты» за € 15 млн

«Рома» завершила трансфер полузащитника «Аталанты» Бриана Кристанте. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Прошлым летом римский клуб арендовал футболиста за € 5 млн, а теперь выкупил его трансфер за € 15 млн.

В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 23 матчах итальянского национального чемпионата (16 — в основном составе), в которых стал автором четырёх забитых мячей, а также отметился тремя результативными передачами.

23-летний Кристанте является воспитанником «Милана». Также играл за «Бенфику», «Палермо» и «Пескару». Принял участие в шести матчах за сборную Италии, в которых не отметился результативными действиями. В составе «Бенфики» дважды становился чемпионом Португалии, а также два раза выиграл Кубок лиги.