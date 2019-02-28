Эллардайс: Великобритания выглядит глупо на политической арене, мне стыдно

Английский специалист Сэм Эллардайс раскритиковал премьер-министра Великобритании Терезу Мэй за переговоры по поводу выхода государства из Евросоюза, при этом высоко отозвался о работе президента Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа.



«Трамп сделал для своей страны больше, чем мы даже могли себе представить. Он разобрался с экономикой, и теперь она процветает. В нашей стране полный беспорядок. Мы выглядим глупо на политической арене, мне стыдно. Почему же Трамп хорошо справляется? Потому что он бизнесмен. Он знает, когда самый момент для заключения сделки, а когда не нужно это делать. Он знает, что и когда нужно делать, а когда можно чуть-чуть поиграть», — цитирует Эллардайса talkSPORT.