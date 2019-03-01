Черышев выложил победное фото из раздевалки «Валенсии»

В ответном матче 1/2 финала Кубка Испании «Валенсия» обыграла «Бетис» (1:0) и вышла в финал турнира, где сыграет с «Барселоной». Российский полузащитник «летучих мышей» Денис Черышев после победы выложил фото из раздевалки.

«В финале! Команда! Вместе до конца!» — написал Черышев в своём «инстаграме».

Автором единственного мяча стал нападающий Родриго, отличившийся на 56-й минуте после передачи форварда Кевина Гамейро. Черышев вышел на поле в середине второго тайма.

Первый матч команд в полуфинале Кубка Испании прошёл на поле «Бетиса» 7 февраля и завершился со счётом 2:2. Таким образом, в финал турнира вышла «Валенсия».

Финальная встреча с «Барселоной» состоится в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин» 25 мая.