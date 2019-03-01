«Зенит-ТВ» вошёл в топ-15 самых просматриваемых YouTube-каналов клубов в Европе

Официальный канал «Зенита» в YouTube «Зенит-ТВ» вошёл в число самых просматриваемых в Европе по итогам февраля 2019 года. В рейтинге каналов футбольных клубов «Зенит-ТВ» занял 11-е место. Канал «Зенита» остановился в шаге от топ-10, десятую строчку в рейтинге занимает «Арсенал». За месяц ролики клуба из Санкт-Петербурга посмотрели 5,19 млн раз, сообщает пресс-служба «Зенита».

В топ-25 рейтинга из российских клубов, кроме «Зенита», вошёл канал ЦСКА. У москвичей было 1,35 млн просмотров.

«Зенит» в 17 турах набрал 34 очка. Клуб из Санкт-Петербурга лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Второе место (33) занимает «Краснодар». Первый матч после возобновления чемпионата страны «Зенит» проведёт завтра, 2 марта. Соперником питерцев будет «Урал».