Ф. де Йонг: Рамос пожалеет о жёлтой карточке, если «Аякс» пройдёт «Реал» в ЛЧ

Полузащитник амстердамского «Аякса» Френки де Йонг поделился мнением о поступке капитана мадридского «Реала» Серхио Рамоса, который намеренно получил жёлтую карточку в концовке первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов.

Из-за перебора жёлтых карточек испанский защитник должен был пропустить только одну встречу, но УЕФА наказал его дисквалификацией на две игры.

«Не увидел никакой провокации в действиях Рамоса. Посмотрим, что случится. Возможно, если мы выйдем в четвертьфинал, он пожалеет, что получил жёлтую карточку», — приводит слова де Йонга AD.

Первая встреча «Аякса» и «Реала», состоявшаяся в Амстердаме 13 февраля, завершилась со счётом 2:1 в пользу «сливочных». Ответный матч пройдёт в Мадриде 5 марта.