«Жирона» увеличила серию без поражений до трёх матчей, обыграв «Райо Вальекано»

В матче 26-го тура испанской Примеры «Райо Вальекано» принимал «Жирону». Встреча прошла в Мадриде на стадионе «Кампо де Вальекас» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Автором первого гола стал нападающий Кристиан Стуани, отличившийся на 30-й минуте. В начале второго тайма мадридская команда осталась в меньшинстве из-за удаления защитника Абдулайе Ба. На 85-й минуте Стуани оформил дубль.

Беспроигрышная серия «Жироны» в чемпионате Испании достигла трёх матчей. Ранее команда Эусебио Сакристана одержала одну победу и один раз сыграла вничью. «Райо Вальекано» потерпел пятое поражение кряду.

«Жирона», набрав 31 очко, занимает 12-е место в турнирной таблице Примеры, «Райо Вальекано» (23) — 19-е.