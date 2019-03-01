Вальверде: матч с «Реалом» не определит судьбу титула Примеры

Главный тренер каталонской «Барселоны» Эрнесто Вальверде в преддверии выездного матча 26-го тура испанской Примеры с мадридским «Реалом» оценил шансы команды на чемпионство.

«Мы лидируем в Примере, но впереди много игр. Нельзя говорить о дубле, пока не выиграл первый турнир, а о требле и вспоминать не надо. Сейчас нам нужно сосредоточиться на чемпионате и показать последовательность на протяжении всего сезона. Завтрашний матч имеет фундаментальное значение.

Мы не думаем о том, что эта игра значит для соперника. Думаем, что она значит для нас. Конечно, нам нужно, чтобы «Реал» не выиграл, но в гонке за чемпионство участвуют и другие команды. Ещё ничего не решено, а завтрашний матч не определит судьбу титула», — приводит слова Вальверде Goal.

Матч «Реал» — «Барселона» состоится в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» завтра, 2 марта, и начнётся в 22:45 мск.

«Барселона», набрав 57 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, «Реал» (48) — на третьем месте.