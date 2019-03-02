Бюрки: дортмундская «Боруссия» допускает ошибки, которых легко можно избежать

Голкипер дортмундской «Боруссии» Роман Бюрки прокомментировал результат матча 24-го тура немецкой Бундеслиги с «Аугсбургом» (1:2).



«Разочарован, что мы пропустили два гола. Мы недостаточно хорошо действовали в нападении и провалились в концовке встречи. Сейчас мы пропускаем странные мячи, которых на самом деле легко избежать. По какой-то причине мы не можем этого сделать», — приводит слова Бюрки официальный сайт дортмундской «Боруссии».



Дортмундская «Боруссия» набрала 54 очка и сохранила лидерство в турнирной таблице чемпионата Германии, но уже по итогам тура «шмелей» может догнать мюнхенская «Бавария». «Аугсбург», набрав 21 очко, занимает 15-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги.

Осечка лидера Бундеслиги – в видеообзоре матча «Аугсбург» — «Боруссия» Д