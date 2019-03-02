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Смольников: поле в Екатеринбурге неплохое, но на первый план выходит борьба

Смольников: поле в Екатеринбурге неплохое, но на первый план выходит борьба
Футбол / РПЛ

Защитник «Зенита» Игорь Смольников в перерыве матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» прокомментировал ход игры и выразил удовлетворение качеством газона в Екатеринбурге. Первый тайм завершился со счётом 1:0, единственный гол на 42-й минуте забил форвард «Зенита» Сердар Азмун.

«Поле неплохое, спасибо агрономам. На первый план выходит борьба, кто выиграет единоборства. Достаточно тяжело контролировать мяч. Ну ничего, хорошо, что удалось забить. Постараемся прибавить во втором тайме», — сказал Смольников в эфире «Матч Премьер».

«Зенит» после 17 туров занимает первое место в турнирной таблице. Клуб из Санкт-Петербурга набрал 34 очка. «Урал» с 22 набранными очками занимает девятое место.

Россия - Премьер-Лига. 18-й тур
02 марта 2019, суббота. 11:30 МСК
Урал
Екатеринбург
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 – Азмун – 42
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