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ЦСКА проиграл тульскому «Арсеналу» в матче 18-го тура РПЛ в Грозном

ЦСКА проиграл тульскому «Арсеналу» в матче 18-го тура РПЛ в Грозном
Футбол / РПЛ

В матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги тульский «Арсенал» встречался с ЦСКА. Встреча состоялась на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном и завершилась со счётом 2:0 в пользу тульской команды.

В начале второго тайма мяч в ворота голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева отправил нападающий тульского «Арсенала» Лука Джорджевич. В концовке встречи форвард туляков Эванс Кангва забил второй гол. Таким образом, ЦСКА прервал беспроигрышную серию в Российской Премьер-Лиге, которая длилась на протяжении 5 матчей.

Тульский «Арсенал» набрал 23 очка и поднялся на 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. ЦСКА (30) располагается на 3-м месте в таблице чемпионата России. Лидером соревнования на данный момент является петербургский «Зенит», набравший 37 очков в 18 матчах.

Россия - Премьер-Лига. 18-й тур
02 марта 2019, суббота. 14:00 МСК
Арсенал
Тула
2 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 – Джорджевич – 49, 2:0 – Кангва – 88
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