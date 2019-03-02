Гончаренко: такой ЦСКА мне абсолютно не нужен

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвёл итоги матча 18-го тура РПЛ с тульским «Арсеналом» (0:2).



«Первое, что надо сказать, — мы проиграли по делу. Мы выглядели инертно, не было никакой связи в атаке, действовали все по одному и поэтому создали мало моментов. Ещё раз скажу, проиграли по делу.



После перерыва перешли на игру в три центральных защитника, поскольку надо было проводить какие-то изменения. Мы плохо атаковали. Почему вернулись к первоначальной схеме? Во-первых, надо учитывать, что у Набабкина уже была жёлтая карточка. Мы исходили из того, что у „Арсенала“ быстрые фланговые игроки, так что надо было как-то остановить их без жёлтой карточки.



Тот ли это ЦСКА, который хочу видеть дальше, в плане наполнения игры? Как я могу назвать это тем ЦСКА, который я хочу видеть, если мы проиграли? Такой ЦСКА мне абсолютно не нужен. Мы должны сейчас исправить ситуацию, потому что так плохо играть нельзя», — сказал Гончаренко в эфире телеканала «Матч Премьер».

ЦСКА проиграл тульскому «Арсеналу» в матче 18-го тура РПЛ в Грозном