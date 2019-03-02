Божович: ничего не показывал судье при счёте 2:2, просто праздную, как Симеоне

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович прокомментировал результат матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом» (2:2).



«Приятно вернуться в Черкизово. У «Локомотива» был момент, когда они лучше играли, но мы смогли выйти из-под этого прессинга. Второй тайм начался иначе. И они, и мы пытались выиграть матч. Стычки на поле объяснимы — долгие сборы, очки всем нужны. Нам они нужны для выживания, отсюда бьёт адреналин.



К судье претензий нет, но вы видели, как играл «Локомотив»? Они два раза не возвращали нам мяч. Вопрос не к судье, он не может заставить футболистов возвращать мяч.



Сексуальный ли был футбол? Никогда такого не говорил, не приписывайте мне эту фразу. Что показал судье при счёте 2:2? Ничего не показывал, просто праздную, как Диего Симеоне», — передаёт слова Божовича корреспондент «Чемпионата» Максим Ерёмин.

«Локо» играл с «Крыльями». А выиграл «Спартак» Супергол Миранчука, несколько удалений и стычки на поле — годный старт РПЛ в Черкизово.