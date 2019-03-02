Гилерме — о втором голе «Крыльев Советов»: моя ошибка, я всё видел и молчал

Вратарь «Локомотива» Маринато Гилерме поделился мыслями о ничьей в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с самарскими «Крыльями Советов» (2:2).



«Это потеря очков дома. Нельзя такие очки терять, жаль, что так вышло, но идём дальше. У меня нет претензий к судье. У нас очень опытная команда плюс мы играли в большинстве. Всё бывает, мы должны поднять голову и идти дальше.



Второй пропущенный гол от «Крыльев» – это секунда, в которой не хватало концентрации. Было два защитника рядом, это моя ошибка, я всё видел и молчал. Что касается эпизода с удалением Денисова, надо пересмотреть. Не могу сказать, там ситуация 50 на 50. И Игнатьев, и Денисов фолили», — передаёт слова Гилерме корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Локо» играл с «Крыльями». А выиграл «Спартак» Супергол Миранчука, несколько удалений и стычки на поле — годный старт РПЛ в Черкизово.