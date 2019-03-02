Игнатьев: в моменте с удалением Денисова я сфолил первым, судья не разобрался

Полузащитник московского «Локомотива» Владислав Игнатьев дал комментарий после домашнего матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (2:2).

«Первый матч после сборов лично мне играть несложно. Могли забивать больше, но, к сожалению, только 2:2. Это однозначно потеря очков. Мы должны были выигрывать, у нас было больше шансов. В эпизоде со вторым пропущенным голом потеряли игрока. Он оказался один, убежал фактически один на один. Это грубая ошибка, мы не имели права так играть.

В моменте с удалением Денисова я сфолил первым. После этого Игорь чуть-чуть придержал игрока. Сейчас посмотрели — мне надо было давать жёлтую. Судья не разобрался в моменте. Игорь сейчас зол, ведь его удалили не по делу, и ему это неприятно», — передаёт слова Игнатьева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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