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«Рубин» на 94-й минуте вырвал победу в матче с «Ахматом» в Премьер-Лиге

«Рубин» на 94-й минуте вырвал победу в матче с «Ахматом» в Премьер-Лиге
Футбол / РПЛ

В матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги казанский «Рубин» принимал грозненский «Ахмат». Встреча прошла в Казани на стадионе «Казань Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Автором единственного гола стал нападающий Артур Сагитов, отличившийся на 94-й минуте после передачи полузащитника Евгения Башкирова.

Беспроигрышная серия «Рубина» в чемпионате России достигла пяти матчей. Ранее команда Курбана Бердыева одержала одну победу и три раза подряд сыграла вничью. Для «Ахмата» это поражение стало первым в последних трёх встречах.

«Рубин», набрав 28 очков, занимает шестое место в турнирной таблице Премьер-Лиги, «Ахмат» (23) — восьмое.

В 19-м туре российского первенства казанский клуб на выезде 9 марта встретится с ЦСКА, а грозненская команда 11 марта дома примет «Урал».

Россия - Премьер-Лига. 18-й тур
02 марта 2019, суббота. 19:00 МСК
Рубин
Казань
1 : 0
Ахмат
Грозный
1:0 – Сагитов – 90+4
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