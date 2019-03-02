«Реал» — «Барселона»: Ракитич открыл счёт в матче

«Реал» и «Барселона» в эти минуты проводят матч 26-го тура испанской Примеры. Встреча проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.



На 26-й минуте счёт был открыт. Голом отметился полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич, отправивший мяч в сетку после передачи хавбека Серхи Роберто.



«Чемпионат» проводит прямую видеотрансляцию матча «Реал» – «Барселона». За развитием событий в игре можно следить также в текстовой онлайн-трансляции.

«Барселона», набрав 57 очков в 25 турах, занимает первое место в турнирной таблице Примеры. Каталонцы опережают «Атлетико», располагающийся на второй строчке, на семь очков. «Реал» (48) — на третьем месте. С полной таблицей первенства можно ознакомиться на «Чемпионате».