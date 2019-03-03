Ребров — фанатам «Спартака»: бывает всякое, нас можно ругать, но не унижать

Голкипер московского «Спартака» Артём Ребров на своей странице в «Инстаграме» обратился к болельщикам команды в преддверии домашнего матча 18-го тура Российской Премьер-лиги с «Краснодаром».

«Сегодня очень важный день для всех нас, возобновление футбольного сезона после зимнего перерыва. Лично у меня смешанные чувства. С одной стороны, снова игры, эмоции, переживания, а с другой — нудное восстановление и поддержка команды с трибуны на долгий срок. Но это ничего, я знаю что ещё не сказал последнего слова в воротах любимой команды.

Сейчас я бы хотел сказать о другом. Я видел практически всю зимнюю подготовку команды на сборах, наблюдал со стороны, как ребята готовились и как сейчас переживают за результат, чтобы эта весна цвела красно-белыми цветами. Как тренерский штаб, персонал и работники клуба сделали все условия, чтобы сборы прошли в отличных условиях и каждодневная работа приносила больше позитивных эмоций несмотря на серьёзные нагрузки, а стадион встретил всех вас в лучшем виде!

Мне очень хочется видеть, чтобы наши болельщики гнали команду вперёд, ведь именно этим всегда был славен «Спартак» и это самая большая наша сила. Чтобы все разговоры и додумки ушли далеко-далеко. Моменты бывают всякие и можно ругать, но не унижать. Красно-белые, давайте проведём все эти игры вместе, а итоги и выводы сделаем в конце сезона! До встречи на стадионах. Вперёд «Спартак», — написал Ребров.

Матч «Спартак» — «Краснодар» пройдёт сегодня, 3 марта, в Москве на стадионе «Открытие Арена» и начнётся в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию и прямую видеотрансляцию встречи.