«Лос-Анджелес Гэлакси» установил статую Бекхэму

Клуб MLS «Лос-Анджелес Гэлакси» открыл статую английскому футболисту Дэвиду Бекхэму, который выступал за этот клуб с 2007 по 2012 год. Официальная церемония открытия проходила перед стартовым матчем нового сезона с «Чикаго Файер» (2:1).

Статуя представляет собой фигуру Бекхэма, который бьёт правой ногой по мячу.

Фото можно посмотреть в «инстаграме» «Лос-Анджелес Гэлакси».

Впервые в истории MLS клуб установил памятник своему игроку. Бекхэм был первым игроком, который подписал контракт по правилу, которое позволяло вывести контракт из-под платёжной ведомости. После этого оно получило название «правило Бекхэма».

С клубом футболист стал чемпионом MLS в 2011 и 2012 годах, а также победителем регулярного чемпионата Западной конференции MLS — в 2009, 2010, 2011 годах.