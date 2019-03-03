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«Лос-Анджелес Гэлакси» установил статую Бекхэму

«Лос-Анджелес Гэлакси» установил статую Бекхэму
Футбол / Англия

Клуб MLS «Лос-Анджелес Гэлакси» открыл статую английскому футболисту Дэвиду Бекхэму, который выступал за этот клуб с 2007 по 2012 год. Официальная церемония открытия проходила перед стартовым матчем нового сезона с «Чикаго Файер» (2:1).

Статуя представляет собой фигуру Бекхэма, который бьёт правой ногой по мячу.

Фото можно посмотреть в «инстаграме» «Лос-Анджелес Гэлакси».

Впервые в истории MLS клуб установил памятник своему игроку. Бекхэм был первым игроком, который подписал контракт по правилу, которое позволяло вывести контракт из-под платёжной ведомости. После этого оно получило название «правило Бекхэма».

С клубом футболист стал чемпионом MLS в 2011 и 2012 годах, а также победителем регулярного чемпионата Западной конференции MLS — в 2009, 2010, 2011 годах.

«Лос-Анджелес Гэлакси» возле стадиона установит статую Бекхэма
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