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Голы Игуаина и Жоржиньо принесли «Челси» победу над «Фулхэмом»

Голы Игуаина и Жоржиньо принесли «Челси» победу над «Фулхэмом»
Футбол / Англия

«Челси» одержал победу в матче 29-го тура английской Премьер-лиги с «Фулхэмом». Встреча, проходившая на стадионе «Крэйвен Коттедж», завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

На 20-й минуте «Челси» вперёд вывел Гонсало Игуаин. Аргентинский форвард отличился с передачи Сесара Аспиликуэты. Уже через восемь минут счёт с передачи Райана Бабела сравнял Каллум Чемберс. Ещё до перерыва Жоржиньо забил после паса Эдена Азара. В итоге счёт больше не изменился. Уже в компенсированное время «Фулхэм» мог уйти от поражения, но голкипер «Челси» Кепа Аррисабалага спас свою команду после опасного удара с близкого расстояния головой.

После этой победы «Челси» набрал 56 очков. Лондонцы занимают шестое место в турнирной таблице АПЛ. «Фулхэм» с 17 набранными очками — 19-й.

Англия - Премьер-лига. 29-й тур
03 марта 2019, воскресенье. 17:05 МСК
Фулхэм
Лондон
1 : 2
Челси
Лондон
0:1 – Игуаин – 20, 1:1 – Чемберс – 28, 1:2 – Жоржиньо – 31
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