Айртон: я не подходил бить штрафной, желание было у Глушакова

Защитник «Спартака» Лукас Айртон прокомментировал момент, случившийся в концовке матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». В добавленное время «Спартак» заработал штрафной, но со стандарта по воротам неточно пробил Денис Глушаков. После этого судья дал финальный свисток, а матч завершился со счётом 1:1.

«Я не подходил бить штрафной, желание было у Дениса, он чувствовал уверенность в своих силах. Тренер просил подать в штрафную, но Денис принял решение пробить. Это игровой момент. Жаль, что не забили гол.

Первая игра после сборов, мы все устали, но не потому что нет сил, а потому что наша задача была прессинговать, не давать дышать сопернику. У нас впереди много игр. Надеемся, будем играть только лучше», — передаёт слова Айртона корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.