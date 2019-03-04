Клопп: кому нужно первое место в начале марта?

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после ничьей с «Эвертоном» (0:0) в матче 29-го тура чемпионата Англии рассказал, как относится к лидерству «Манчестер Сити» в АПЛ.

«Мы не думали о том, что «Манчестер Сити» был в одном очке позади нас. Сейчас мы позади них, но недалеко. Им нужно побеждать, нам нужно побеждать. Посмотрим, у кого будет больше побед к концу сезона.

Я уже знаю, что скажут эксперты в студии – в таких ситуациях нужно добивать соперника. Но для успеха в футболе нужно быть стабильным. Я смотрел Match of the Day и видел радость «Сити». У них было 900 моментов, они забили один гол, не своей ногой. Нужно быть готовыми к таким моментам.

Меня устраивает преследование «Сити». Кому нужно первое место в начале марта? Это здорово, но впереди ещё много матчей», — цитирует немецкого специалиста BBC.