Красивейший гол Родриго с лёта – в видеообзоре матча «Валенсия» — «Атлетик»

«Валенсия» одержала победу в матче 26-го тура с «Атлетиком». Встреча, проходившая на стадионе «Месталья», завершилась со счётом 2:0.

Хозяев вперёд на 49-й минуте вывел Родриго, отличившийся с передачи Сантьяго Лоренсо. Точку в матче на 89-й минуте поставил Кевин Гамейро. Отметим, что все 90 минут на поле провёл российский полузащитник Денис Черышев, появившийся в стартовом составе.

Посмотреть видеообзор матча можно на «Чемпионате».

«Валенсия» после этой победы набрала 36 очков и вышла на седьмое место в турнирной таблице испанской Примеры. «Атлетик» с 33 очками занимает 11-е место. До этой встречи «Валенсия» сыграла вничью четыре матча подряд.

В следующем туре «Валенсия» 10 марта сыграет в гостях с «Жироной», а «Атлетик» на два дня раньше примет «Эспаньол».