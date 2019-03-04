Балотелли отпраздновал гол, записав на поле видео в «Инстаграм»

Нападающий «Марселя» Марио Балотелли оригинальным образом отпраздновал взятие ворот в матче 25-го тура французской Лиги 1 с «Сент-Этьеном» (2:0).



На 25-й минуте встречи форвард отправил мяч в сетку после подачи с углового. После этого Марио подошёл к фотографу за воротами, взял у него телефон, подозвал партнёров и начал снимать видео в «сторис» «Инстаграма». Ролик можно посмотреть в аккаунте Балотелли.



Балотелли перешёл в «Марсель» в зимнее трансферное окно из «Ниццы». В составе провансальцев 28-летний нападающий успел принять участие в 6 матчах чемпионата Франции, в которых записал на свой счёт 4 гола. Всего в активе итальянца 4 мяча и 1 результативная передача в 16 встречах нынешнего розыгрыша Лиги 1.

