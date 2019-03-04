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Прядкин — о возврате пива на стадионы: в пьянки это не должно переходить

Прядкин — о возврате пива на стадионы: в пьянки это не должно переходить
Футбол / РПЛ

Вице-президент РФС и глава Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин высказал мнение по поводу возвращения на российские стадионы продажи пива. Пиво на российских стадионах не продаётся с 2005 года, однако в связи с проведением Кубка конфедераций и чемпионата мира 2018 года было сделано исключение.

«Рано на эту тему говорить. У Александра Валерьевича Дюкова тоже есть достаточно сильное лобби в правительстве, Думе и Совете Федерации. Мы понимаем, что необходимо делать какие-то шаги, чтобы вернуть пиво на трибуны. Это атрибут боления во многих цивилизованных странах. Ни в какие пьянки это не должно переходить. Думаю, этот вопрос может стать первостепенным, поскольку это поможет клубам получить доходы от рекламы и продажи продукции», — цитирует Прядкина телеканал «360».

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