Г. Невилл — «Ливерпулю»: проиграйте «Баварии» и вылетите из ЛЧ ради борьбы в АПЛ

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл, в настоящий момент выступающий в роли эксперта на британском телевидении, посоветовал «Ливерпулю» вылететь из Лиги чемпионов ради борьбы за титул чемпиона Англии.



«Я всегда считал, что для победы в Премьер-лиге «Ливерпулю» нужно максимально освободить календарь. И я скажу это. Проиграйте «Баварии» и вылетите из Лиги чемпионов. Это звучит безумно, ведь команда не может играть на поражение. Но я думаю, что упрощённый график поможет «Ливерпулю» в борьбе за чемпионство», — цитирует Невилла 101 Great Goals со ссылкой на Sky Sports.



После 29 туров «Ливерпуль» занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги и на одно очко отстаёт от «Манчестер Сити». В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов красные на своём поле сыграли вничью с «Баварией» со счётом 0:0. Ответная встреча состоится в Мюнхене 13 марта.

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