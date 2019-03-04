А. Егоров: помощник судьи ошибся, отменив гол Сагитова

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров сообщил, что ассистент главного судьи матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги «Рубин» — «Ахмат» допустил ошибку. Арбитр ошибся, когда отменил гол Сагитова, посчитав, что до удара Артура мяч покинул поле.

«Помощник главного арбитра ошибся, посчитав, что мяч покинул поле. Мяч находился в пределах поля и должен был быть засчитан», — передаёт слова Егорова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

Встреча прошла в Казани на стадионе «Казань Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. «Рубин», набрав 28 очков, занимает шестое место в турнирной таблице Премьер-Лиги, «Ахмат» (23) — восьмое.

В 19-м туре российского первенства казанский клуб на выезде 9 марта встретится с ЦСКА, а грозненская команда 11 марта дома примет «Урал».