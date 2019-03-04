РПЛ: вероятность готовности поля в Туле к матчу «Арсенал» — «Оренбург» есть

Спортивный директор Российской Премьер-Лиги Виктор Пышкин заявил, что тульский «Арсенал» по-прежнему сохраняет шансы на проведение ответного матча 1/4 финала Кубка России с «Енисеем» на домашнем стадионе.



«Вероятность готовности поля в Туле есть, через два дня к «Арсеналу» направится комиссия. Надеемся, что они провели определённый комплекс работ», — передаёт слова Пышкина корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.



Ранее было объявлено, что матч «Арсенал» – «Енисей» состоится на «Арене Химки» 6 марта в связи с состоянием газона на стадионе «Арсенал» в Туле.



В первой игре 1/4 финала Кубка России «Арсенал» на выезде обыграл «Оренбург» со счётом 4:2. Ранее руководство РПЛ не разрешило «оружейникам» провести на домашнем стадионе матч 18-го тура с московским ЦСКА, который был перенесён в Грозный на «Ахмат-Арену».

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