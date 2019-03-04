Спортивный директор Российской Премьер-Лиги Виктор Пышкин заявил, что тульский «Арсенал» по-прежнему сохраняет шансы на проведение ответного матча 1/4 финала Кубка России с «Енисеем» на домашнем стадионе.
«Вероятность готовности поля в Туле есть, через два дня к «Арсеналу» направится комиссия. Надеемся, что они провели определённый комплекс работ», — передаёт слова Пышкина корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
Ранее было объявлено, что матч «Арсенал» – «Енисей» состоится на «Арене Химки» 6 марта в связи с состоянием газона на стадионе «Арсенал» в Туле.
В первой игре 1/4 финала Кубка России «Арсенал» на выезде обыграл «Оренбург» со счётом 4:2. Ранее руководство РПЛ не разрешило «оружейникам» провести на домашнем стадионе матч 18-го тура с московским ЦСКА, который был перенесён в Грозный на «Ахмат-Арену».
РПЛ: вероятность готовности поля в Туле к матчу «Арсенал» — «Оренбург» есть