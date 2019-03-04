Пышкин: «Арсенал» хотел сэкономить, и что в итоге? Такие поля — вина клуба

Спортивный директор Российской Премьер-Лиги Виктор Пышкин выделил несколько клубов, которые хорошо подготовили свои стадионы к возобновлению сезона.



«Хотелось бы обратить внимание на клубы, которые, несмотря ни на что, подготавливают стадионы к данной погоде: «Урал», «Крылья Советов», «Спартак». Тут вопрос об отношении к делу, и кто вкладывает в это все силы — у них всё хорошо. Если бы всё, о чём говорили в «Динамо» и «Арсенале», сделали, то всё бы прошло отлично. «Арсенал» хотел сэкономить и что в итоге получил? Я думаю, что перелёт в Грозный вышел им дороже. Такие поля — вина клуба. По состоянию всех полей до начала сезона у нас не было вопросов. В весну возвращаться хуже, чем уходить в зиму», — передаёт слова Пышкина корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

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