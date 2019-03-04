Роуз: после разговора Почеттино чувствовал, будто я иду на войну

Защитник «Тоттенхэма» Дэнни Роуз рассказал о словах главного тренера команды Маурисио Почеттино в перерыве матча чемпионата Англии с «Арсеналом» (1:1).



«Обычно тренер в перерыве матча всегда что-то говорит, и это стало ключевым моментом, так как обычно он спокоен. В этот раз было так, как будто он отправляет нас в реальный бой. Это один из лучших моментов, которые я видел в футболе. Мы продолжили сражаться с тем отношением, которое он хотел от нас увидеть. После его разговора чувствовал, будто я иду на войну. Это одна из лучших речей в команде, которую слышал за своё время в футболе. Наверное, он хотел попробовать иной подход. Но мне это понравилось, и я загорелся», – цитирует Роуза Sky Sports.

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