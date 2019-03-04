Шикунов: проблемы есть у всех клубов, но Тихонов получит все деньги от «Крыльев»

Директор по развитию «Крыльев Советов» Александр Шикунов прокомментировал информацию, согласно которой бывший главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов подал иск в палату по разрешению споров Российского футбольного союза о взыскании долгов с самарского клуба.

«Никаких проблем с Тихоновым нет, сейчас у нас будут деньги, и ему всё отдадут. С чем связана задержка? Проблемы есть у всех клубов, не только у нас. Андрей Валерьевич всё получит, у него же все документы на руках», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

В настоящее время самарцы под руководством Миодрага Божовича занимают 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 18 очками в активе после 17 матчей.