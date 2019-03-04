Тихонов подал иск на «Крылья Советов» в палату по разрешению споров РФС

Как стало известно «Чемпионату», бывший главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов подал иск в палату по разрешению споров РФС о взыскании долгов с самарского клуба. Данную информацию подтвердил сам специалист.



«Сегодня подал иск в палату по разрешению споров РФС. „Крылья Советов“ не выплачивают деньги за досрочное расторжение трудового договора от 4 октября. Я ждал несколько месяцев. Не хотел доводить дело до разбирательств в палате РФС. Очень надеюсь, что дело не дойдёт до заседания по моему вопросу. Надеюсь, мой вопрос рассмотрит руководство «Крыльев Советов», — сказал Тихонов в интервью „Чемпионату“.



В настоящее время самарцы под руководством Миодрага Божовича занимают 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 18 очками в активе после 17 матчей.