Экс-игрок сборной Бразилии: Неймар — не игрок, он — избалованная знаменитость

Бывший игрок сборной Бразилии Нето раскритиковал нападающего «Пари Сен-Жермен» и бразильской национальной команды Неймара.



«Неймар — один из величайших футболистов в мире, но вы видели, как Лионель Месси играл с „Реалом“? Вы видели, как Месси действовал в матче с „Севильей“? Видели Криштиану Роналду, играющего за „Ювентус“ в 33 года? Он — лучший бомбардир чемпионата Италии.



Неймар — не игрок, он — избалованная знаменитость. Вам нельзя о нём говорить, потому что это вызывает гнев у его отца. Единственные, у кого хватило смелости выступить с критикой Неймара, — это я и Валтер Касагранде.



Сборная Бразилии проиграла чемпионат мира из-за Неймара, потому что он вообще никак не играет за национальную команду», — приводит слова Нето AS со ссылкой на Esporte Interativo.

Касагранде: Неймар? Мы создаём монстра, он не на уровне Месси и Роналду