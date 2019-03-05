Левченко – о невызове Ракицкого в сборную Украины: абсолютно верное решение

Бывший футболист сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал невызов в ряды национальной сборной защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого на матчи отборочного турнира чемпионата Европы-2020 с командами Португалии (22 марта) и Люксембурга (25 марта).

«Другого решения от Шевченко по Ракицкому и быть не могло. На данный момент, в сложившейся ситуации абсолютно верное решение», — написал Левченко в своём «твиттере».

Вратари: Андрей Пятов («Шахтёр»), Денис Бойко («Динамо»), Андрей Лунин («Леганес», Испания)

Защитники: Сергей Кривцов, Богдан Бутко, Николай Матвиенко (все — «Шахтёр»), Никита Бурда, Артём Шабанов, Виталий Миколенко (все — «Динамо»), Александр Караваев («Заря»), Эдуард Соболь («Яблонец», Чехия).



Полузащитники: Евгений Коноплянка («Шальке-04», Германия), Тарас Степаненко, Марлос, Виктор Коваленко, Сергей Болбат (все — «Шахтёр»), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский, Николай Шапаренко, Владимир Шепелев (все — «Динамо»), Александр Зинченко («Манчестер Сити», Англия), Руслан Малиновский («Генк», Бельгия), Роман Безус («Гент», Бельгия)

Нападающие: Роман Яремчук («Гент», Бельгия), Артём Кравец («Кайсериспор», Турция).

Резерв: Игорь Пластун («Гент», Бельгия), Иван Петряк («Ференцварош», Венгрия), Роман Зозуля («Альбасете», Испания).