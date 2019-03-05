«Лестер Сити» потребуется заплатить £ 40 млн, чтобы выкупить Тилеманса

«Лестер Сити» для того, чтобы выкупить права на бельгийского полузащитника Юри Тилеманса, придётся заплатить £ 40 млн (около € 46 млн), сообщает Daily Mail.

Напомним, что в январе «Монако» провёл обмен Тилеманса на португальского полузащитника «Лестера» Адриена Силву. Оба игрока выступают в клубах на правах аренды до конца нынешнего сезона.

Издание отмечает, что в январе «Лестер» специально решил не включать в арендное соглашение опцию выкупа по этой цене. Однако удачное выступление Тилеманса заставило руководство «лис» пересмотреть своё мнение, и теперь «Лестер» хочет найти требуемую сумму, чтобы попытаться сохранить его в своих рядах.

В нынешнем сезоне хавбек провёл в АПЛ четыре матча, отдав две голевые передачи.