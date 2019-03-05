Де Йонг: «Барселона» попросила меня выбить «Реал» из Лиги чемпионов

Полузащитник «Аякса» Френки Де Йонг рассказал, что когда он подписал долгосрочный контракт с «Барселоной» в январе, то получил от каталонской команды просьбу выбить «Реал» из Лиги чемпионов. «Аякс» в первой игре 1/8 финала уступил дома мадридцам со счётом 1:2. Ответный матч состоится завтра, 6 марта, в Мадриде.



«Когда я подписывал контракт, «Барселона» попросила меня выбить «Реал». В субботу я смотрел «класико», но просто как болельщик. Если мы сможем выбить «Реал», то удивим всех и впишем имя «Аякса» в историю», — цитирует Де Йонга De Telegraaf.

Напомним, что 21-летний хавбек перейдёт в каталонский клуб следующим летом. Сумма трансфера составит € 75 млн, и она может увеличиться ещё на 11 млн на счёт бонусов.