Самедов: задумывался о выступлении за сборную Азербайджана

Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Самедов признался, что задумывался о выступлении за сборную Азербайджана.



«Мой папа из Азербайджана, и я горжусь этим. Всегда с уважением к этому относился, принимал это и никогда от этого не отрекался. Но почему-то некоторые меня неправильно поняли, когда перед бакинским матчем сборных Азербайджана и России (1:1) произошло то, что произошло. Но я всегда с уважением относился к этой стране. Мне приятно, что обо мне пишут как об азербайджанском футболисте.



Я родился в России и люблю эту страну. Для меня было большой честью играть за сборную России. От этого я тоже никогда не отрекусь. В целом горжусь своей карьерой в сборной России. Учитывая, что папа из Азербайджана, было бы глупо отрицать, что я об этом не задумывался. Но в итоге принял правильное решение. Я родился в России и прожил всю жизнь здесь. Считаю, на сто процентов сделал правильный выбор», — приводит слова Самедова Azerisport.