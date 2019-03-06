Карвахаль: это ужасный сезон для «Реала»

Защитник мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль прокомментировал поражение команды в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Аяксом» (1:4), которое привело к вылету из турнира.

«Думаю, что у меня никогда не было такого ужасного ощущения. Я не знаю, как это объяснить. За неделю мы проиграли всё. Нам не нужно искать оправданий, соперник был лучше и заслуженно победил.

Было тяжело прийти в себя после двух поражений в матчах с «Барселоной». Впрочем, мы вышли на поле с ясными мыслями и хотели победить, но из-за двух ошибок пропустили два гола. Затем нам удалось хорошее начало второго тайма, но третий гол нас добил.

Я не вижу конца цикла «Реала». У нас молодая команда, которая имеет огромные перспективы для роста. Но сезон окончен и мы не можем отмахнуться от факта, что он ужасен для нас. Сейчас я не могу объяснить, почему так произошло", — приводит слова Карвахаля Marca.