Винисиус пропустит из-за травмы два месяца

Нападающий «Реала» Винисиус из-за травмы, которую он получил в домашнем матче с «Аяксом», пропустит два месяца. Как сообщает официальный сайт мадридской команды, после после углублённого медицинского обследования у игрока был диагностирован разрыв связки большеберцового сустава правой ноги.

18-летний футболист провёл 28 матчей за основную команду «Реала» с момента его перехода из «Фламенго», забив четыре гола.

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Аякс» разгромил мадридский клуб со счётом 4:1, выбив «Королевский клуб» из турнира. Встреча состоялась в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». В первом матче «Аякс» уступил «Реалу» дома со счётом 1:2, поэтому по сумме двух встреч вышел в четвертьфинал.