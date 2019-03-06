Шевченко: «Челси», пожалуй, главный фаворит Лиги Европы

Бывший футболист киевского «Динамо» и «Челси» Андрей Шевченко, ныне работающий главным тренером сборной Украины, оценил шансы своих бывших клубов, которые встретятся между собой на стадии 1/8 финала Лиги Европы. Первая игра состоится завтра, 7 марта, на Украине.

«Для меня это просто замечательная пара по итогам жеребьёвки, ведь я выступал за эти клубы и болею за них. В конце концов, при любых раскладах никто динамовцев не осудит. А значит, в этом противостоянии они могут только что-то приобрести. „Динамо“ — это команда, которая демонстрирует прогресс в игре. К тому же сезон на Украине только возобновляется, игроки набирают форму от матча к матчу.

Нынешний «Челси» — очень интересная и мощная команда. Не думаю, что уместно говорить о каком-либо кризисе в её игре. Это вообще, пожалуй, главный фаворит Лиги Европы», — цитирует Шевченко официальный сайт УЕФА.