Гулиев: «Спартак» в любом турнире играет только на победу

Полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Кубка России с «Уралом». Игра состоится завтра, 7 марта, на стадионе «Екатеринбург Арена».



«У нас нет разделения на матчи Кубка России или чемпионата — везде играем только на победу. Главное — успеть восстановиться после непростой игры с „Краснодаром“ в Премьер-Лиге. Она далась тяжело — обе команды имели моменты, но мы не смогли добиться желаемого результата. Тем не менее я был очень рад наконец дебютировать за „Спартак“. Можно сказать, сбылось то, о чём я так давно мечтал», — цитируют Гулиева «Известия».



В первой встрече «Спартака» и «Урала», которая состоялась в Москве в декабре прошлого года, была зафиксирована ничья — 1:1.

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